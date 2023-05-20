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Эксперт предрек логистические проблемы при получении Украиной F-16

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За получение истребителей F-16 Украине придётся заплатить дороже, чем кажется. Как передаёт телеканал France 24, эти поставки обернутся для Киева логистическим кошмаром.

“Вместе с самолётом поставляется целый ряд оборудования, и сейчас нет гарантии, что оно будет доступно. <…> Существует также проблема с вооружением, которое будут нести эти истребители. Хватит ли у западных союзников бомб, ракет и снарядов? Нынешние запасы не очень высоки”, — рассказал консультант в сфере обороны Марк Чассильян.

Если же страны НАТО не найдут достаточного количества ракет к самолётам, то целесообразность их поставки снижается до нуля. Такая помощь, по словам консультанта не будет иметь смысла, а транспортировка F-16 станет сложной логистической задачей.

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