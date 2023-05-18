Уоллес подтвердил применение Киевом ракет Storm Shadow

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Украинские военные уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые передала Британия. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

«Все, что я могу сказать, это то, что, насколько я понимаю, они (ракеты Storm Shadow) были использованы после того, как мы объявили об их доставке в Украину, но я не собираюсь вдаваться в дальнейшие подробности», — подчеркнул глава оборонного ведомства Британии, которого цитирует Sky News.

Он также добавил, что системы вооружения, которые были предоставлены Украине западными союзниками, продемонстрировали эффективность и «имели значение».