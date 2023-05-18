Цена газа в Европе опустилась ниже $350

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Цена газа в Европе на биржевых торгах опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. м впервые с 7 июня 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов лондонской биржи ICE.

Общее снижение цены с начала дня составляет порядка 2,7%.

Цена газа в Европе снижается на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и теплой погоды. Так, заполненность хранилищ превышает 64%, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений — 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.