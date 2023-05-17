Евросоюз: Армения помогает России обходить санкции

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Евросоюз заявил, что фиксирует подозрительное увеличение торговых потоков из ЕС в Армению и из этой страны – в Россию. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя предложения Еврокомиссии по реформированию Таможенного союза ЕС.

«Различия в таможенных системах отдельных стран ЕС позволяют тем, кто хочет обойти наши санкции, делать это, благодаря пробелам в отдельных системах… Есть определенные формы обхода санкций через торговлю. Мы вчера на Совете по экономике и финансам ЕС представили министрам данные: есть очевидный рост экспорта из ЕС в ряд центральноазиатских стран, Армению, Казахстан, Кыргызстан, и есть примерно сопоставимый рост экспорта из этих стран в Россию», — сказал Паоло Джентилони.