Начинается внедрение счетчиков азербайджанского производства

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Производственное объединение “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) подписало контракт с ОАО «Гянджинский приборостроительный завод» с целью полного удовлетворения потребности в бытовых счетчиках газа за счет местного производства.

Об этом сообщил начальник отдела применения, управления и контроля счетчиков ПО ”Азеригаз“ Ровшан Махьяддинов во время выступления на акции ”Открытые двери».

Р.Махьяддинов сказал, что это сотрудничество снизит зависимость SOCAR от импорта для удовлетворения спроса на счетчики:

«В рамках сотрудничества будут осуществляться закупка и продажа газовых счетчиков местного производства, поддержка развития местного предпринимательства, предотвращение оттока иностранной валюты из страны, а также облегчение и удешевление вопросов, связанных с ремонтом и сервисным обслуживанием газовых счетчиков».