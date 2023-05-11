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Путешественники из скандинавских стран прибыли в Карабах

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Делегация из более чем 30 путешественников организации «Клуб 100» (Club 100) прибыла в Карабах и Восточный Зангезур.

Прибывшие из Швеции путешественники за три дня посетят освобожденные территории Азербайджана, где ознакомятся с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ, передает Report.

Поездка начнется с Физулинского района. Ожидается, что путешественники также понаблюдают за процессом разминирования в Физули.

После известные путешественники посетят Азыхскую пещеру в Ходжавендском районе.

Далее они отправятся в Агдам, побывают в Суговушане.

Группу возглавляет Бенгт Хильдебранд, который представлен в совете директоров «Клуба 100». Этот престижный региональный клуб известен тем, что объединяет иностранных путешественников только скандинавского происхождения.

Напомним, крупнейшие международные туристические сети мира — ETIC, MTP, TCC, NomadMania ранее посетили освобожденные территории Азербайджана. За последние два года были организованы 6 поездок в Карабах и Восточный Зангезур.

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