Минобороны опубликовало кадры с учений «Анатолийский орел — 2023»

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В городе Конья (Турция) продолжаются международные летно-тактические учения «Анатолийский орел-2023», сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В очередной день учений авиационные средства в соответствии с планом совершили групповые вылеты с аэродрома базирования и выполнили различные боевые задачи в дневное время.

В рамках совместной операции авиационными группами выполнены задачи по преодолению противовоздушной обороны условного противника.

В ходе учений пилоты провели воздушную разведку, определив координаты наземных целей условного противника.

Поставленные задачи были успешно выполнены летными экипажами.

После учений инженерно-техническим составом отработаны задачи по обслуживанию боевых самолетов и подготовке авиационной техники к следующему полету в кратчайшие сроки.