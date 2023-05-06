Минобороны опубликовало кадры с учений «Анатолийский орел — 2023»

В городе Конья (Турция) продолжаются международные летно-тактические учения «Анатолийский орел-2023», сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В очередной день учений авиационные средства в соответствии с планом совершили групповые вылеты с аэродрома базирования и выполнили различные боевые задачи в дневное время.
В рамках совместной операции авиационными группами выполнены задачи по преодолению противовоздушной обороны условного противника.
В ходе учений пилоты провели воздушную разведку, определив координаты наземных целей условного противника.
Поставленные задачи были успешно выполнены летными экипажами.
После учений инженерно-техническим составом отработаны задачи по обслуживанию боевых самолетов и подготовке авиационной техники к следующему полету в кратчайшие сроки.