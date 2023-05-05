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В Индии довольны развитием связей с Азербайджаном

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«В прошлом году товарооборот между нашими странами составил 1,82 млрд долларов. С начала этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года мы видим динамику развития торговых связей».

Об этом на церемонии открытия мероприятия, организованного в связи с Днями Индии, сказал новоназначенный посол Индии Шридхаран Мадхусудханан. Его слова приводит АПА.

Посол высоко оценил двусторонние связи в торговой, культурной и гуманитарной сферах.

Дипломат отметил, что торговые связи между Азербайджаном и Индией постоянно развиваются: «Несомненно, такие мероприятия служат большему сближению наших стран и народов».

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