Обама стала соучредителем производителя еды и напитков для детей

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Мишель Обама заявила, что она стала соучредителем новой компании PLEZi Nutrition, которая будет производить и продавать здоровые еду и напитки для детей, пишет ABC News.

Работа бывшей первой леди с компанией PLEZi Nutrition является продолжением ее начинаний в Белом доме, когда она стремилась улучшить качество детского питания. Ожидается, что продукты и напитки будут менее вредными для здоровья детей в долгосрочной перспективе из-за меньшего содержания сахара и более высокого содержания питательных веществ.

«Я с гордостью объявляю о запуске на национальном уровне компании, призванной не просто обеспечить лучшие продукты, но и дать старт тому, что, я надеюсь, изменит всю пищевую промышленность», — сказала она во время своего выступления на конференции в Нью-Йорке.

Мишель Обама заявила, что она является соучредителем и стратегическим партнером компании PLEZi Nutrition. Она будет работать над образовательной и благотворительной деятельностью компании и не будет представителем или публичным лицом компании.

Обама также объявила, что компания пожертвует $1 млн на инициативу некоммерческой организации FoodCorps, которая работает над тем, чтобы к 2030 году все 50 млн школьников в США получали образование по вопросам питания и бесплатное школьное питание.