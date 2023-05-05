«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

Обама стала соучредителем производителя еды и напитков для детей

mishel obama

Мишель Обама заявила, что она стала соучредителем новой компании PLEZi Nutrition, которая будет производить и продавать здоровые еду и напитки для детей, пишет ABC News.

Работа бывшей первой леди с компанией PLEZi Nutrition является продолжением ее начинаний в Белом доме, когда она стремилась улучшить качество детского питания. Ожидается, что продукты и напитки будут менее вредными для здоровья детей в долгосрочной перспективе из-за меньшего содержания сахара и более высокого содержания питательных веществ.

«Я с гордостью объявляю о запуске на национальном уровне компании, призванной не просто обеспечить лучшие продукты, но и дать старт тому, что, я надеюсь, изменит всю пищевую промышленность», — сказала она во время своего выступления на конференции в Нью-Йорке.

Мишель Обама заявила, что она является соучредителем и стратегическим партнером компании PLEZi Nutrition. Она будет работать над образовательной и благотворительной деятельностью компании и не будет представителем или публичным лицом компании.

Обама также объявила, что компания пожертвует $1 млн на инициативу некоммерческой организации FoodCorps, которая работает над тем, чтобы к 2030 году все 50 млн школьников в США получали образование по вопросам питания и бесплатное школьное питание.

Теги:
Из этой рубрики
mishel obama
Экономика

Обама стала соучредителем производителя еды и напитков для детей

2023/05/05, 01:00
market15
Экономика

Индекс Veyseloglu: Рост цен в апреле составил 13.1%

2023/05/04, 15:14
ziraat bankasi na saat satan sirketin sermayesi ucmus 1092574 5
Экономика

Турецкий госбанк Ziraat не будет обрабатывать платежи за экспорт зерна из России без одобрения США и ООН

2023/05/04, 14:14
head 0s830x553
Экономика

Оценены запасы нового месторождения нефти в Турции

2023/05/04, 10:17
gaz11
Экономика

Ильхам Алиев отметил усилия дипломатии для наращивания поставок газа в Европу

2023/05/04, 01:04
gaz10
Экономика

Венгрия ведет переговоры с Турцией о транзите азербайджанского газа

2023/05/03, 23:31
alievvshushe11
Экономика

Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным

2023/05/03, 22:38
merkezi bank 090418
Экономика

ЦБА рассказал о прогнозе инфляции в Азербайджане

2023/05/03, 11:35
gazprom 1
Экономика

Минэнерго Турции сообщило о соглашении с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ

2023/05/03, 10:52