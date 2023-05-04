Оценены запасы нового месторождения нефти в Турции

181 Просмотров

Потенциал обнаруженного на юго-востоке Турции нового месторождения нефти оценивается в 1 млрд баррелей. Об этом сообщил глава национальной трубопроводной компании Мелих хан Бильгин в эфире телеканала CNN Turk.

«Мы оцениваем потенциал месторождения в районе Габар в 1 млрд баррелей, а стоимость запасов в пределах $70 млрд», — сказал он, добавив, что в перспективе нефть планируется поставлять на экспорт.

Об обнаружении нефтяного месторождения в районе горного хребта Габар провинции Ширнак в минувший вторник сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, нефть найдена на глубине 2,6 км, производственная мощность месторождения составляет 100 тыс. баррелей в сутки. По словам Эрдогана, нефть имеет очень высокое качество и уже перекачивается с месторождения на НПЗ.