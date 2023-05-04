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Ильхам Алиев отметил усилия дипломатии для наращивания поставок газа в Европу

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Мы делаем много дипломатических шагов, чтобы поставлять в европейские страны как можно больше газа.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Его слова приводит «Азертадж».

«В целом мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог, который помимо газа охватывает многие другие области, включая возобновляемые источники энергии и «зелёный» водород. Так что наш портфель действительно очень впечатляет. Что касается конкретных цифр, то мы подписали Меморандум о взаимопонимании по удвоению поставок к 2027 году. Этот объём составит около 20 млрд. кубометров. Я думаю, что это абсолютно реально», — отметил глава государства.

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