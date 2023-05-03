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Венгрия ведет переговоры с Турцией о транзите азербайджанского газа

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Венгрия ведет переговоры с Турцией о закупках у нее природного газа, а также о поставках транзитом через ее территорию газа из Азербайджана. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встреч со своими турецкими коллегами в Анкаре.

Он отметил, что Венгрия получает примерно половину используемого в стране газа из России по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлению через Болгарию и Сербию. Она рассчитывает, что роль Турции будет расширяться, поскольку «разрабатывается соглашение о закупке азербайджанского газа, для чего также потребуется этот транспортный маршрут». Кроме того, «ведутся переговоры с турецкой энергетической компанией Botas о закупке турецкого природного газа», сказал глава МИД на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook.

«Мы еще раз благодарим Турцию за то, что она является надежным партнером и помогает нам обеспечить безопасность энергоснабжения даже в очень сложных условиях сегодняшнего дня», — отметил Сийярто. Он напомнил, что в свое время «друзья и союзники» Анкары и Будапешта отговаривали их от использования «Турецкого потока», но они «проявили настойчивость и не поддались угрозе санкций». «Если бы мы не выстояли, если бы «Турецкий поток» не был построен, то мы не смогли бы сегодня обеспечить поставки природного газа в Венгрию», — подчеркнул министр.

Ранее правительство Венгрии сообщало, что рассчитывает к концу текущего года начать импорт азербайджанского газа и в дальнейшем получать по 1-2 млрд куб. м в год. Для этого Венгрия намерена содействовать повышению мощности трубопроводов в Центральной и Юго-Восточной Европе вместе с Болгарией, Румынией, Словакией и Турцией. Венгерская компания MVM начала переговоры с турецкими партнерами о поставках азербайджанского газа, а также сжиженного природного газа, доставляемого в турецкие морские порты. В то же время правительство страны заверяло, что рассчитывает сохранить долгосрочные контракты с нынешними поставщиками, в том числе с «Газпромом», и не собирается отказываться от них по политическим причинам.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора. В соответствии с договоренностью между Азербайджаном и Евросоюзом в ближайшие пять лет их объем будет увеличен до 20 млрд куб. м в год.

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