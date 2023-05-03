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Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным

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Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Его слова приводит «Азертадж».

Отметив, что технико-экономическое обоснование этого проекта было начато некоторое время назад, глава государства подчеркнул, что создан более широкий формат сотрудничества четырёх стран — Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии. «Мы рассматриваем этот проект с более обширной точки зрения, не только в качестве кабеля через Черное море, но и как транспортный маршрут с морских ветряных электростанций на Каспии в Европу», — сказал президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что уже стали поступать предложения от некоторых других европейских стран, желающих присоединиться к проекту. «Поэтому считаю, что этот проект может стать действительно глобальным. У нас уже есть нефть и газ. Почему бы не иметь проект по поставке электроэнергии и прокладки электрокабеля?», — добавил он.

«Европейский Союз решительно поддерживает этот проект, что добавляет нам оптимизма, поскольку председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присутствовала на церемонии подписания в Бухаресте в декабре прошлого года. Ее присутствие там показывает, что Европейский Союз примет серьезное участие в проекте. И это, вероятно, станет проектом ближайших десятилетий, потому что у нас есть большой потенциал возобновляемых источников энергии в Грузии, в Азербайджане, в том числе в Карабахе, будь то гидроэнергетика или ветряная энергия», — подчеркнул глава государства.

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