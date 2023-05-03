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ЦБА рассказал о прогнозе инфляции в Азербайджане

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Согласно предположениям базового сценария, прогноз годовой инфляции в 2023 году остается неизменным — около 8%, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

«Сохраняется высокая неопределенность в отношении инфляционных факторов в мировой и национальной экономике. Хотя фактический уровень инфляции имеет тенденцию к снижению. В марте он более чем в 2 раза превысил верхнюю границу целевого уровня инфляции. Продовольственная инфляция, которая является основным структурным компонентом инфляции, остается высокой — 16,8%. Рост цен на непродовольственные товары и услуги в годовом исчислении составляет 11,6% и 10,8% соответственно.

Темпы роста индексов цен производителей и импортных цен остаются на двузначном уровне. Так, в марте годовой рост индекса цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 12,7%. В феврале текущего года годовой прирост импортных цен составил 20,4%. За 3 месяца 2023 года номинальные доходы населения увеличились на 15,2%.

Внешняя среда для инфляции остается крайне нестабильной. Согласно апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, мировая инфляция установилась на уровне 7% (на 0,4% больше предыдущего прогноза). По мнению авторитетных экспертов, в условиях сохранения текущих рисков базовая инфляция может вернуться к целевому значению только в 2025 году. Увеличение рисков, связанных со стабильностью мировой финансовой системы, также может повлиять на инфляционные процессы по различным каналам. Указанные факторы позволяют прогнозируемой инфляции по-прежнему превышать принятый целевой показатель», — говорится в информации.

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