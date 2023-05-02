Гурбанлы: У армян на азербайджанских территориях нет проблем с совершением религиозных обрядов

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«Азербайджан — страна, придающая большое значение мультикультурным и толерантным ценностям, и в Азербайджане действуют различные религиозные конфессии».

С данным заявлением выступил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы.

Он сказал, что ранее высказанные им суждения были неправильно истолкованы.

Говоря об армянской церкви в Баку, М.Гурбанлы подчеркнул, что толерантность в Азербайджане проявляется на самом высоком уровне: «Сегодня в Азербайджане свободно действуют православная церковь, еврейские синагоги и другие храмы. В Азербайджане, в том числе и у армян, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, нет проблем с совершением своих религиозных обрядов».