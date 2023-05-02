Фуад Чырагов: США будут стараться, чтобы главы МИД Азербайджана и Армении уехали с существенным прогрессом

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Информация о том, что главы МИД Азербайджана и Армении могут надолго задержаться в США, свидетельствует о серьезности подхода и повышенной заинтересованной Америки в данном процессе. Об этом в интервью Minval.az сказал политолог Фуад Чырагов.

— Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян неделю пробудут в США. Ожидаете ли вы каких-либо результатов по итогам этой встречи?

— Информация о том, что министры иностранных дел могут остаться в США для переговоров, свидетельствует о серьезности и заинтересованности США в скорейшем мире между Арменией и Азербайджаном. Впервые прочный мир между Азербайджаном и Арменией стал частью более широких геополитических интересов США на Евразийском континенте. Прочный мир между Арменией и Азербайджаном позволил бы США снизить влияние России и укрепить свои позиции в регионе. Азербайджан также заинтересован в скорейшем мире; позиция, условия и красные линии Баку ясны и четко сформулированы. Для Азербайджана не имеет значения, при чьем посредничестве будет достигнут мир. Это Армения не может четко, последовательно и прямо сформулировать свою позицию. Так что успех переговоров в США будет зависеть только от конструктивности Армении.

— Было много сообщений о том, что США намерены добиться подписания мирного соглашения между странами или хотя бы подписания рамочного мирного соглашения. Как вы считаете, насколько возможно подписание данного документа при посредничестве США?

— Еще до поездки в США, в ходе пресс-конференции со своим французским коллегой министр иностранных дел Азербайджана поблагодарил руководство США за возвращение Армении в переговорный процесс. Будем надеяться, что на этот раз США смогут убедить Армению сделать шаг вперед. США вложили в этот процесс слишком много энергии, а главное, свой имидж. И если Вашингтон не добьется существенных результатов, это будет очень серьезным ударом по их имиджу. Поэтому ясно, что США будут настаивать на том, чтобы министры уехали из США, по крайней мере, с каким-то существенным прогрессом, что не было бы отменено. И позже США могли бы строить стратегию на основе этого прогресса. Это — сложная задача, требующая согласования каждого предложения, слова, формулировки, словосочетания и даже запятой. Вероятность того, что все будет согласовано, невысока, но мы надеемся. Время покажет.

— Как на эти переговоры влияет установка ППП на Лачинской дороге?

— Переговоры не могут никак повлиять на работу блокпоста в Лачине. Это уже факт и реальность, которую все должны принять. Кроме того, блокпост фактически ускорит мирный процесс.

Ниджат Гаджиев