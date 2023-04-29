Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле

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Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Мы подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики. Исполнение документа станет еще одним вкладом в реализацию наших целей в направлении увеличения товарооборота с братской страной», — отметил министр.