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Резников: Украина готова к наступлению, войска ждут решения командования

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Украина готова к наступлению, а войска ждут решения командования и способствующей наступлению погоды, заявил министр обороны Алексей Резников в ходе пресс-конференции.

«Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья , погода и решение командиров — мы это сделаем», — заявил Резников.

Он также заявил, что продолжается подготовка операторов западной техники.

«Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам помню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1», — сказал он.

Он напомнил, что Украина ожидает танки Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению министра, участвовать не успеют.

«Кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа, и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще подготовительные курсы», — отметил Резников.

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