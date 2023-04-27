Война против Украины стала для России крупным просчетом, заявила посол США

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Россия, начиная военную операцию в Украине в 2022 году, допустила просчет, ожидая, что украинцы будут приветствовать вошедшие войска. Об этом заявила новый посол США Линн Трейси в интервью газете «Коммерсантъ».

«Россия допустила просчет — судя по тому, как она решила войти в Украину, явно ожидая, что украинцы будут приветствовать вошедшие войска, а украинцы этого не сделали. Украинцы ответили сопротивлением, мы это сопротивление видим, это не продукт пропаганды. Мы видим, что украинцы демонстрируют волю к борьбе и защите своей страны», — заявила посол.

По ее словам, нынешний конфликт никак не помогает укрепить безопасность России, а украинцы, наоборот, стали более нацелены вступить в НАТО. «И не только украинцы, а Финляндия и Швеция, страны, которые долгое время сохраняли нейтралитет. Финляндия только что вступила в НАТО, и мы ожидаем, что следующей будет Швеция», — отметила дипломат.

В то же время Трейси подчеркнула, что США не рассматривают россиян как врагов, а также напомнила об общей истории двух народах, включая победу над нацизмом. «Война против Украины стала для России крупным просчетом. Она ослабила Россию и заставила россиян платить цену, которая со временем только возрастет.

Санкции и меры экспортного контроля причинили российскому финансовому сектору ущерб на миллиарды долларов и сильно затормозили технический прогресс страны», — подчеркнула посол.