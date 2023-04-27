Компания Bayraktar представила барражирующий боеприпас для беспилотников (видео)

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Производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar турецкая компания Baykar представила барражирующий боеприпас самолетного типа Kemankes, которым планируется вооружать существующие и перспективные БПЛА этой фирмы. Презентация прошла на фестивале Teknofest в Стамбуле.

По данным Baykar, боеприпас сможет нести полезную нагрузку до 6 кг при полной массе 30 кг. Дальность его действия — более 50 км, рабочая высота полета — более 5 км, время полета — 1 час.

Заявленная крейсерская скорость Kemankes — 360 км/ч, максимальная — в два раза выше. Длина дрона составляет 1,73 м, высота — 0,4 м, размах крыла — 1,25 м. Боеприпас также будет оборудован оптической системой наведения, работающей на принципах искусственного интеллекта.

Дрон может использоваться для поражения стратегически важных целей. Его смогут нести БПЛА производства Baykar, а именно Bayraktar TB2, TB3, Akinci и Kizilelma.