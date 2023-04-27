США работали с Украиной над планом контрнаступления

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США работали с Украиной над планом контрнаступления.

Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи.

Он также добавил, что ВСУ сейчас находятся в хорошей позиции для начала операции.

«Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошей позиции», — сказал он Комитету вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

При этом он отметил, что РФ обладает огромным количеством истребителей. Каволи сообщает, что Россия потеряла 80 самолетов во время войны, однако у них есть еще 1000 истребителей и бомбардировщиков.

Также он добавил, что сухопутные силы России сегодня больше, «чем они были в начале конфликта».