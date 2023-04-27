Франция теряет вес во всех направлениях

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После развала СССР Франция стала выстраивать дипломатические отношения со всеми постсоветскими странами. Франция осуществляет свои политические интересы также и посредством международных организаций, где ей отведена особая роль. По пришествию к власти Эммануэля Макрона его стремление к национальному суверенитету было озвучено им еще до того, как он стал президентом Франции. Второй немаловажной задачей, которую Макрон заявил во время предвыборной кампании в 2017 году, было создание независимой армии ЕС. Естественно, центральное место по созданию Европейской армии в этом вопросе отводилось Франции. Задачи, поставленные Макроном, обязывали его придавать внешнеполитической деятельности первостепенную роль. Но что-то пошло не так…

После избрания Э.Макрона президентом страны Франция довольно активно стала уделять внимание постсоветскому пространству. В странах Балтии Макрон заключал договора в оборонной сфере, при этом не развивая экономические контакты. В подтверждение этому факту можно привести то, что Франция даже не находится в десятке торговых партнеров данного региона. Среди стран Балтии наибольший повышенный интерес у Франции к Эстонии. Эстония и Франция в октябре 2020 года заключили договор о стратегическом партнерстве. Встречи на высоких межправительственных уровнях были проведены более 20 раз.

Французские истребители Mirage 2000-5F в марте текущего года прибыли на авиабазу Эмари, расположенную недалеко от Таллина. Этот аэропорт, построенный еще в советскую эпоху, имеет стратегическое значение. Ввиду этого следует упомянуть, что не все так однозначно в выстраивании отношений между Францией и странами Балтии. Ряд стран Центральной и Восточной Европы, принятых в 2004 году по инициативе США в ЕС, не разделяют общую программу военной безопасности Европы с лидерами европейских стран, и в частности с Францией.

Э.Макрон при встрече с латвийским президентом Г.Науседой заявил, «что достичь прочного мира возможно при вовлечении России в вопросы безопасности Европы». «Географические реальности нельзя игнорировать, с Россией нужно считаться», — сказал он.

Инициативы подобного рода не были восприняты однозначно со стороны ряда стран ЕС. В период президентства Макрона отношения между Францией и Беларусью были достаточно напряженными. Ситуация обострилась в период президентских выборов, проведенных в Беларуси в 2020 году. Макрон выступил с резкими заявлениями о нарушениях в выборах, далее в ходе визита в Литву он заявил о нелегитимности главы республики Беларусь. Однако позже в официальных обращениях все же называл Лукашенко президентом страны.

Результатом политического кризиса стали принятые со стороны ЕС и ряда стран санкции к отдельным лицам, в том числе к президенту Лукашенко. В ответ на санкционные меры Беларусь отказалась от ряда обязательств по охране государственных границ, тем самым не взяв под контроль незаконное пересечение границ мигрантами в направлении Европы. Примечательно, что в данном конфликте Макрон не раз обращался к президенту Путину, что тот воздействовал на руководство республики Беларусь. В последующем санкционное давление на Беларусь в связи с войной в Украине все более будет усиливаться.

Наиболее углубленные отношения у Франции с Украиной. После 2014 года Украина, как и большинство восточно-европейских стран, тесно развивает свои отношения с США. Однако стоит отметить, что главным экономическим партнером Украины является Германия. Также следует отметить, что Франция является медиатором в урегулировании украино-российского конфликта.

Франция заявила о своей полной поддержке Украины. Франция расценила вторжение в Украину как военное преступление. Хотя нужно обратить внимание на тот факт, что за период 2022 года администрация Макрона выделила помощь Украине в размере около 300 миллионов. Для сравнения, в течении 2022 года США ежемесячно выделяли 800 миллионов долларов. Великобритания, по состоянию на 2022 год, выделила помощь в размере более 3 миллиардов фунтов.

На различных переговорных платформах по урегулированию военного конфликта между Украиной и Россией западная пресса позиционировала Макрона как человека, который «больше всех говорит с Путиным». Неоднократные заявления Макрона по поводу того, что следует выстраивать безопасность Европы, не игнорируя интересы России, расценивали недвусмысленно.

Южный Кавказ в силу своего географического положения несомненно остается под пристальным вниманием теперь уже всех глобальных акторов международной политики. Через этот регион проложены нефтегазовые маршруты в Европу, близость к Ближнему Востоку, Центральной Азии, Ирану и Турции, а также прокладывание магистрали «Один пояс – один путь» еще более повысили интерес к данному региону. Грузия, взявшая евроатлантический курс с 2003 года, после прихода М.Саакашвили к власти, довольно тесно сотрудничает с Францией. Во время «Августовской войны» между Россией и Грузией именно по инициативе Франции был достигнут режим прекращения огня между сторонами.

Официальный Париж не раз заявлял, что Россия не выполняет условия договоренностей, достигнутых Саркози и Медведевым, о размещении российских войск в позициях до начала войны в 2008 году. В последующем администрация Макрона резко высказалась об укреплении границ непризнанных государств Абхазии и Южной Осетии. Но положение дел подобного рода заявления никак не меняли.

Франция довольно тесно сотрудничает с Грузией в военной сфере, но остается на своих скептических позициях по вопросам расширения НАТО на Восток, и Грузия не является исключением. Нередко выходящие за край дружественные отношения Франции выстроились с другой южно-кавказской республикой — Арменией. Отношения между армянским народом и Францией складывались еще до создания первой армянской республики. Немало армян, которые покинули Османскую империю, эмигрировали во Францию. Процесс формирования диаспоры шел не пару десятков лет, а больше, может, и столетия. Армяне там представлены во всех сегментах общества; в бизнесе, политике, спорте и культуре. Во время предвыборного марафона кандидаты в президенты делали упор на армянский электоральный фактор. Макрон не отставал в этом вопросе от своих оппонентов. Французский сенат в 2020 году принял резолюцию о признании «НКР», а после столкновений на приграничных территориях сил Армении и Азербайджана призвал последнюю вернуться на предыдущие позиции. В 2017 году лидеры «НКР» посещали Францию. Глава сепаратистов Карабаха Б.Саакян посетил Францию, затем парламентарии Франции посетили Ханкенди.

Официальный Баку каждый раз отправлял ноту протеста, заявляя о политике двойных стандартов по отношению к Азербайджану. Франция открыто продемонстрировала неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. На Южном Кавказе Франция оказывает всестороннюю политическую поддержку Армении. Об этой исключительной позиции Франции по отношению к Армении не раз высказывался и Никол Пашинян. Неслучайно, во время 44-дневной войны Пашинян многократно выпрашивал Макрона, чтобы Азербайджан прекратил огонь и сел за стол переговоров. Как ни парадоксально, но в Париже понимают, насколько важно сотрудничество с Азербайджаном. Более 50 крупных французских компаний представлены в Азербайджане. За 2019 год Азербайджан экспортировал во Францию продукцию в размере 150 млн евро. Но предвзятая позиция Франции в данном конфликте отрицательно влияет на экономические взаимоотношения с Азербайджаном.

Глобальная стратегия ЕС, принятая в 2016 году, определяет задачи по обороне: организация должна выработать собственную оборонную концепцию, основывающуюся на интересах Европейского Союза. Это вовсе не означает полное отхождение от принципов евроатлантизма. На начальном этапе вторжения России в Украину позиции Германии и Франции весьма ощутимо отличались от позиций США и Великобритании. Франция и Германия пытались и в этой непростой ситуации найти хоть какие-то механизмы по неуглублению военного конфликта.

Франция выстраивает свою политику на постсоветском пространстве с учетом интересов России. После развала СССР именно Франция традиционно интегрирует постсоветские страны в орбиту Запада. В отличие от США политика Франции не направлена на сдерживание России в регионе. Россия и Франция за последние годы весьма тесно сотрудничали по многим международным вопросам в Сирии, были достигнуты положительные результаты по иранской ядерной программе, а также по ограничению ракет ближней и средней дальности и контролю над вооружениями. Во время второй гражданской войны в Ливии обе страны оказали поддержку оппозиционным силам. Однако Россия значительно усилила влияние в ЦАР и Мали, что было воспринято крайне негативно Францией. Но война в Украине кардинальным образом многое меняет во взаимоотношениях Франции и России.

Стратегический паритет между Россией и странами, которые активно поддерживают Украину, стал невозможен. По мере продолжения конфликта и увеличения помощи Украине Франция больше не может выступать в качестве медиатора данного конфликта. Высказывания Макрона об учете интересов РФ остаются лишь политическими заявлениями. Это стали понимать и в Москве. Ожидается увеличение размера помощи Украине до 2 млрд долларов. В ответ на это Россия стала ограничивать военное присутствие Франции в некоторых африканских странах. В этой связи визит Макрона в Китай был вполне закономерен. Заявление Макрона, что «Россию нужно привести в чувство», дает основания полагать, что Китай будет вовлечен в дальнейший переговорный процесс. Ожидается, что после визита в Китай Макрон также может посетить Индию, которая приобрела для России важное значение.

Влияние Франции на постсоветском пространстве обуславливалось выработкой политических механизмов по урегулировании украино-российского конфликта. Однако при разворачивании горячей фазы конфликта и по мере ее продолжения Франция утратила роль страны, которая способна влиять на ход войны. Москва полагала, что Франция не допустит применения всех наложенных на Россию санкций. Мало того, Франция даже не смогла запустить механизм по их смягчению. Россия в силу сложившейся политической ситуации более не рассматривает Францию как страну с умеренной политической позицией. Следовательно, деятельность Франции лишена дополнительных политических преференций в постсоветском регионе, где традиционно присутствует политическое влияние России.

Зия Рагимов