«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

Компания Boeing приняла решение ликвидировать «дочку» в Беларуси

boing

Зарегистрированные в Нидерландах подразделения американской авиастроительной корпорации Boeing Europe и Boeing Netherlands приняли решение ликвидировать компанию «Боинг БЛР». Об этом сообщает белорусское издание Office Life.

Запись о ликвидации «Боинг БЛР» содержится в официальном журнале «Юстиция Беларуси». В настоящее время юридическое лицо находится в процессе ликвидации согласно решению от 1 марта 2023 года. Претензии по поводу ликвидации предприятия принимаются до середины мая.

Компания «Боинг БЛР» была основана в октябре 2020 года и отвечала за коммуникации с местными регуляторами и потребителем. С января 2023 года белорусская «дочка» Boeing находится в списке иностранных активов, не подлежащих отчуждению без согласия властей.

В октябре 2003 года «Белавиа» в первый раз ввела в эксплуатацию «Боинг 737-500». Сейчас в парке «Белавиа» – восемь лайнеров американского производителя: пять «Боингов 737-800», два «Боинга 737-300» и один «Боинг 737-8».

Теги:
Из этой рубрики
boing
Экономика

Компания Boeing приняла решение ликвидировать «дочку» в Беларуси

2023/04/26, 23:53
Экономика

США предупредили Казахстан о риске санкций из-за помощи России

2023/04/26, 09:39
neft1 1
Экономика

Киев настаивает на снижении верхнего предела цены на российскую нефть

2023/04/26, 01:00
radev
Экономика

Радев: Президент Алиев доказал, что Азербайджан является надежным торговым партнером

2023/04/26, 00:02
kadri simson
Экономика

Кадри Симсон указала на надежность партнерства ЕС с Азербайджаном

2023/04/25, 20:39
baku vena azal1
Экономика

Рейсы AZAL свяжут Баку и Вену (фото)

2023/04/25, 18:28
16824210032769914495 1200x630
Экономика

Алиев анонсировал превращение Азербайджана в источник производства и экспорта возобновляемой энергии

2023/04/25, 16:55
16824210032769914495 1200x630
Экономика

Алиев сообщил о планах Баку увеличить географию поставок газа с шести до как минимум десяти стран

2023/04/25, 16:17
1682422443219362177 1200x630
Экономика

Алиев сообщил, что Азербайджан будет наращивать экспорт газа

2023/04/25, 15:40