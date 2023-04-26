Компания Boeing приняла решение ликвидировать «дочку» в Беларуси

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Зарегистрированные в Нидерландах подразделения американской авиастроительной корпорации Boeing Europe и Boeing Netherlands приняли решение ликвидировать компанию «Боинг БЛР». Об этом сообщает белорусское издание Office Life.

Запись о ликвидации «Боинг БЛР» содержится в официальном журнале «Юстиция Беларуси». В настоящее время юридическое лицо находится в процессе ликвидации согласно решению от 1 марта 2023 года. Претензии по поводу ликвидации предприятия принимаются до середины мая.

Компания «Боинг БЛР» была основана в октябре 2020 года и отвечала за коммуникации с местными регуляторами и потребителем. С января 2023 года белорусская «дочка» Boeing находится в списке иностранных активов, не подлежащих отчуждению без согласия властей.

В октябре 2003 года «Белавиа» в первый раз ввела в эксплуатацию «Боинг 737-500». Сейчас в парке «Белавиа» – восемь лайнеров американского производителя: пять «Боингов 737-800», два «Боинга 737-300» и один «Боинг 737-8».