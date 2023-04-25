«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

Украина вдевятеро нарастила расходы на оборону

ukr voen13 1

Кабинет Министров Украины одобрил отчет о выполнении Государственного бюджета на 2021 и 2022 годы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 апреля, сообщила пресс-служба КМУ.
«Несмотря на беспрецедентные вызовы, нам в полной мере удалось профинансировать все ключевые расходы украинского бюджета. В 2022 году мы увеличили расходы на оборону нашей страны в девять раз по сравнению с 2021 годом», – заявил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, в 2,5 раза увеличились расходы по безопасности. На 25% увеличились расходы на социальную защиту населения,  на 8% – на здравоохранение, отметил глава правительства.

«Нам удалось не допустить безумной девальвации гривны и галопирующей инфляции. Наша экономика удержалась на плаву. Теперь важно, чтобы уже в этом году мы увидели его восстановление. Будем делать для этого все необходимое. Начинаем восстановление. Запускаем перемены и реформы. Движемся быстрыми темпами к членству в ЕС», – сказал Шмыгаль.

Теги:
Из этой рубрики
ukr voen13 1
Армия

Украина вдевятеро нарастила расходы на оборону

2023/04/25, 23:23
budanov 1
Армия

Буданов: Количество российских ракет меньше числа зенитных средств Украины

2023/04/25, 23:09
snaradi
Армия

Украина получила партию британских снарядов с обеднённым ураном

2023/04/25, 19:55
photo 2023 04 25 19 24 07
Армия

СМИ: Росмиротворцев в Карабахе возглавит генерал-полковник Ленцов

2023/04/25, 19:41
armata
Армия

Россия проводит обкатку «Арматы» в Украине

2023/04/25, 18:42
thumbs b c ae8b1f77c12f0e148e927364fe3f09ec
Армия

New York Times: Контрнаступление ВСУ начнется уже в следующем месяце

2023/04/25, 14:11
27d6b609ede185095671127c088deda9
Армия

Ракетно-артиллерийские войска потренировались уничтожать цели условного противника (видео)

2023/04/25, 12:45
124056408 5c5718ab aa83 4d12 bf28 39bd391d6622
Армия

Британская разведка пояснила сокращение потерь российской армии на 30%

2023/04/25, 11:31
prigojin4
Армия

ISW: Пригожин начал кампанию по подрыву доверия к государственным ЧВК России

2023/04/25, 10:56