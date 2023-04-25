Украина вдевятеро нарастила расходы на оборону

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Кабинет Министров Украины одобрил отчет о выполнении Государственного бюджета на 2021 и 2022 годы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 апреля, сообщила пресс-служба КМУ.

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, нам в полной мере удалось профинансировать все ключевые расходы украинского бюджета. В 2022 году мы увеличили расходы на оборону нашей страны в девять раз по сравнению с 2021 годом», – заявил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, в 2,5 раза увеличились расходы по безопасности. На 25% увеличились расходы на социальную защиту населения, на 8% – на здравоохранение, отметил глава правительства.

«Нам удалось не допустить безумной девальвации гривны и галопирующей инфляции. Наша экономика удержалась на плаву. Теперь важно, чтобы уже в этом году мы увидели его восстановление. Будем делать для этого все необходимое. Начинаем восстановление. Запускаем перемены и реформы. Движемся быстрыми темпами к членству в ЕС», – сказал Шмыгаль.