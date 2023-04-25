Кадри Симсон указала на надежность партнерства ЕС с Азербайджаном

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Азербайджан доказал, что является надежным партнером Европейского Союза.

Об этом заявила комиссар Европейского Союза (ЕС) по энергетическим вопросам Кадри Симсон на церемонии подписания в Софии «Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)».

«Для обеспечения безопасности энергоснабжения этой зимой решающим стало снабжение энергией, поставляемой Азербайджаном. Комиссия поддерживает дополнительные усилия по обеспечению альтернативных маршрутов доставки природного газа из бассейна Каспийского моря в Центральную и Восточную Европу», – приводит «Азертадж» слова комиссара ЕС.