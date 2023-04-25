«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

Кадри Симсон указала на надежность партнерства ЕС с Азербайджаном

kadri simson

Азербайджан доказал, что является надежным партнером Европейского Союза.

Об этом заявила комиссар Европейского Союза (ЕС) по энергетическим вопросам Кадри Симсон на церемонии подписания в Софии «Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)».

«Для обеспечения безопасности энергоснабжения этой зимой решающим стало снабжение энергией, поставляемой Азербайджаном. Комиссия поддерживает дополнительные усилия по обеспечению альтернативных маршрутов доставки природного газа из бассейна Каспийского моря в Центральную и Восточную Европу», – приводит «Азертадж» слова комиссара ЕС.

Теги:
Из этой рубрики
kadri simson
Экономика

Кадри Симсон указала на надежность партнерства ЕС с Азербайджаном

2023/04/25, 20:39
baku vena azal1
Экономика

Рейсы AZAL свяжут Баку и Вену (фото)

2023/04/25, 18:28
16824210032769914495 1200x630
Экономика

Алиев анонсировал превращение Азербайджана в источник производства и экспорта возобновляемой энергии

2023/04/25, 16:55
16824210032769914495 1200x630
Экономика

Алиев сообщил о планах Баку увеличить географию поставок газа с шести до как минимум десяти стран

2023/04/25, 16:17
1682422443219362177 1200x630
Экономика

Алиев сообщил, что Азербайджан будет наращивать экспорт газа

2023/04/25, 15:40
16824210032769914495 1200x630
Экономика

Президент: Болгария и Азербайджан – не только стратегические партнеры, но и два друга

2023/04/25, 15:26
2 5
Экономика

Ильхам Алиев и Румен Радев приняли участие в открытии офиса SOCAR в Софии (фото)

2023/04/25, 14:28
peter siyarton 030222
Экономика

Сиярто: Самое эффективное решение энергокризиса — это поставка азербайджанского газа в Европу

2023/04/25, 13:33
president bulgaria 250423 1
Экономика

Подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR, «Булгартрансгаз», Transgaz, FRGZ и EURSTREAM

2023/04/25, 13:18