Алиев анонсировал превращение Азербайджана в источник производства и экспорта возобновляемой энергии

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Азербайджан сейчас работает над тем, чтобы стать источником производства и экспорта возобновляемой энергии. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR.

«Ведущие международные компании в области возобновляемой энергетики подписали с нами контракты и меморандумы о взаимопонимании для производства более 25 ГВт возобновляемой энергии в Азербайджане. Началось строительство первых ветряных и солнечных электростанций. Расчетный потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет около 200 гигаватт, включая 157 гигаватт в азербайджанском секторе Каспийского моря», — сказал глава государства, добавив, что главным экспортным направлением для «зелёной» энергии является Европа.