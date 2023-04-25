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Подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR, «Булгартрансгаз», Transgaz, FRGZ и EURSTREAM

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В Софии подписан меморандум о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями «Булгартрансгаз» (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Розен Христов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску и министр экономики Словакии Карел Хирман, передает Trend.

Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами системы передачи и SOCAR по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу.

Дополнительные поставки газа будут осуществляться через модернизированные системы газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии — так называемое «Кольцо солидарности».

Отметим, что подписание документа было предложено Болгарией.

В церемонии подписания приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Болгарии Румен Радев.

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