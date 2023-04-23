Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Билясуваре 37-летнего мужчины

153 Просмотров

По факту убийства 37-летнего мужчины в Билясуварском районе возбуждено уголовное дело, сообщает Report.

Инцидент произошел в субботу около 23:50 вечера на участке старой дороги Алят-Астара, проходящем через село Ашагы Джуралы Билясуварского района.

Житель вышеуказанного села Руфат Керим оглу Ализаде, 1993 года рождения, в ходе конфликта на почве личных отношений ударил ножом жителя Джалилабадского района Вусала Ильхам оглу Ильхамлы, 1986 года рождения. Последний от полученных ранений скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Р.Ализаде привлечен в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование по делу продолжается.