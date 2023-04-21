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NYT: Киев испытывает нехватку вооружения для возможного контрнаступления

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Украине не хватит танков и другого вооружения для возможного контрнаступления, а предстоящие поставки техники, вероятно, прибудут слишком поздно.

Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.

«Заявление, что танки Abrams могут прибыть в Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления», — пишет NYT.

Согласно попавшим в сеть данным, военные эксперты США считают, что для предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно 253 танка, но к концу февраля было поставлено 200 боевых машин, 60 из которых произведены Западом, их и просил Киев. Оставшиеся 140 танков были отремонтированы, как указывается, они советских времен.

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