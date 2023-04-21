Венгрия проявляет интерес к наращиванию поставок азербайджанского газа

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Мы заинтересованы в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана по интерконнектору между Сербией и Болгарией после завершения его строительства.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто по итогам встречи с министром горнорудной промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович в Будапеште.

Венгерский министр добавил, что Евросоюз должен предоставить финансовые ресурсы для строительства инфраструктуры в Юго-Восточной Европе.

Министры в ходе встречи также подписал два документа.

«Первое соглашение касается строительства газопровода Венгрия-Сербия, что позволит обеспечить большую безопасность поставок сырой нефти. Второй проект связан с созданием совместного предприятия, принадлежащего «Сербиягазу» и венгерской компании «МВМ», — приводит «Репорт» слова Джедович.

По ее словам, строительство газопровода Сербия-Болгария создает возможность получить доступ к альтернативным источникам энергии.

«Строительством газопровода «Балканский поток» Сербия позиционирует себя как важная транзитная страна, а благодаря строительству интерконнектора Сербия-Болгария у нас появятся дополнительные мощности, а также доступ к альтернативным источникам энергоносителей», — заявила сербский министр.