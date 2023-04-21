«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

Венгрия проявляет интерес к наращиванию поставок азербайджанского газа

gaz4

Мы заинтересованы в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана по интерконнектору между Сербией и Болгарией после завершения его строительства.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто по итогам встречи с министром горнорудной промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович в Будапеште.

Венгерский министр добавил, что Евросоюз должен предоставить финансовые ресурсы для строительства инфраструктуры в Юго-Восточной Европе.

Министры в ходе встречи также подписал два документа.

«Первое соглашение касается строительства газопровода Венгрия-Сербия, что позволит обеспечить большую безопасность поставок сырой нефти. Второй проект связан с созданием совместного предприятия, принадлежащего «Сербиягазу» и венгерской компании «МВМ», — приводит «Репорт» слова Джедович.

По ее словам, строительство газопровода Сербия-Болгария создает возможность получить доступ к альтернативным источникам энергии.

«Строительством газопровода «Балканский поток» Сербия позиционирует себя как важная транзитная страна, а благодаря строительству интерконнектора Сербия-Болгария у нас появятся дополнительные мощности, а также доступ к альтернативным источникам энергоносителей», — заявила сербский министр.

Теги:
Из этой рубрики
gaz4
Экономика

Венгрия проявляет интерес к наращиванию поставок азербайджанского газа

2023/04/21, 00:45
gaz12
Экономика

Стартовали поставки черноморского газа в Турцию

2023/04/20, 23:10
bank kipra
Экономика

Bank of Cyprus закрыл счета около 4 тыс. россиян

2023/04/20, 23:07
azal
Экономика

AZAL предоставляет 25-процентную скидку

2023/04/20, 19:27
perevozka avtomobilejj iz moskvy zhd transportom
Экономика

Toyota, BMW и Audi будут попадать в Центральную Азию через Азербайджан

2023/04/20, 13:05
sankcii
Экономика

Франция, Венгрия и другие государства ЕС выступили против санкций в отношении «Росатома»

2023/04/20, 12:07
aze izrail biznes forum
Экономика

В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум

2023/04/19, 20:13
643fb17733735643fb177337361681895799643fb17733730643fb17733732
Экономика

Правительства Азербайджана и Израиля подписали ряд документов: что известно (обновлено, фото)

2023/04/19, 18:02
474ff29s 960
Экономика

Казахстан начал увеличивать флот для поставок нефти в обход России через Азербайджан

2023/04/19, 10:17