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Стартовали поставки черноморского газа в Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак дал старт поставкам в страну черноморского газа.

«Сегодня мы отмечаем сразу два праздника — наступающий Ураза-байрам и начало поставок черноморского газа, что является важным шагом для обретения Турцией энергетической независимости», — приводит TRT Haber его слова.

Эрдоган напомнил, что на первом этапе Турция будет добывать 10 млн кубометров газа в день, а в дальнейшем планирует выйти на 40 млн кубометров.

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