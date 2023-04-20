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AZAL предоставляет 25-процентную скидку

azal

«Азербайджанские Авиалинии» предоставляют 25-процентную скидку на авиабилеты по наиболее популярным направлениям авиакомпании в честь празднования Рамазана, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Приобрести авиабилеты со скидкой можно с 21 по 24 апреля. Предложение действует на авиабилеты в одну сторону или туда-обратно на ряде направлений авиакомпании в период с 3 по 31 мая 2023 года.

Благодаря данной инициативе авиакомпании, пассажиры получат возможность не только насладиться отдыхом, но и сэкономить свой бюджет.

Так, скидка 25% распространяется на рейсы AZAL из Баку в следующие города: Лондон, Милан, Париж, Вена, Барселона, Прага, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Стамбул, Анталья, Алматы, Астана, Дубай (рейсы J2-015/016).

Приобрести авиабилеты со скидкой можно в кассах и у аккредитованных агентов «Азербайджанских Авиалиний», а также обратившись в колцентр авиакомпании по электронной почте [email protected]

AZAL поздравляет всех мусульман мира с праздником Рамазан, желает крепкого здоровья и благополучия, а также исполнения добрых молитв и желаний.

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