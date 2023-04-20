«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

Франция, Венгрия и другие государства ЕС выступили против санкций в отношении «Росатома»

sankcii

Новые санкции Евросоюза против России будут ограничены мерами против обхода прошлых ограничений, новых санкций против целых секторов российской экономики больше не будет, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Большинство чиновников признают, что незатронутые санкциями секторы экономики не попадут под ограничения, так как от них зависят одно или несколько государств ЕС.

Так, утверждается, что Франция, Венгрия и другие государства выступили против санкций в отношении «Росатома», которые поддерживает Германия.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», — сказал собеседник издания.

11-й пакет европейских санкций будет обсуждаться завтра, 21 апреля.

Теги:
Из этой рубрики
perevozka avtomobilejj iz moskvy zhd transportom
Экономика

Toyota, BMW и Audi будут попадать в Центральную Азию через Азербайджан

2023/04/20, 13:05
sankcii
Экономика

Франция, Венгрия и другие государства ЕС выступили против санкций в отношении «Росатома»

2023/04/20, 12:07
aze izrail biznes forum
Экономика

В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум

2023/04/19, 20:13
643fb17733735643fb177337361681895799643fb17733730643fb17733732
Экономика

Правительства Азербайджана и Израиля подписали ряд документов: что известно (обновлено, фото)

2023/04/19, 18:02
474ff29s 960
Экономика

Казахстан начал увеличивать флот для поставок нефти в обход России через Азербайджан

2023/04/19, 10:17
chavush11
Экономика

Чавушоглу: Турция вместе с Азербайджаном играет важную роль в энергобезопасности Европы

2023/04/18, 21:32
aze rossiya peregovori
Экономика

Баку и Москва обсудили перспективы экономических связей

2023/04/18, 20:32
djabaro
Экономика

Джаббаров обсудил с израильской стороной перспективные проекты (фото)

2023/04/18, 19:26
absolut
Экономика

Absolut прекращает поставки в Россию

2023/04/18, 19:07