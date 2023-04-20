Франция, Венгрия и другие государства ЕС выступили против санкций в отношении «Росатома»

90 Просмотров

Новые санкции Евросоюза против России будут ограничены мерами против обхода прошлых ограничений, новых санкций против целых секторов российской экономики больше не будет, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Большинство чиновников признают, что незатронутые санкциями секторы экономики не попадут под ограничения, так как от них зависят одно или несколько государств ЕС.

Так, утверждается, что Франция, Венгрия и другие государства выступили против санкций в отношении «Росатома», которые поддерживает Германия.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», — сказал собеседник издания.

11-й пакет европейских санкций будет обсуждаться завтра, 21 апреля.