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Наши «вольники» выиграли командный зачет чемпионата Европы

volnaya borba

Соревнования по вольной борьбе на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Загребе завершены.

Согласно информации Федерации борьбы Азербайджана, азербайджанская сборная завоевала 6 медалей, в том числе 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на континентальном первенстве. С этими результатами азербайджанская команда набрала 150 очков и стала чемпионом Европы. Грузия (137) заняла второе место, а Турция (115) — третье место.

Азербайджанская команда превзошла все страны также по качеству медалей. Сборная также добилась своего лучшего результата за последние 4 года по этому показателю.

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