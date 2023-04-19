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В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум

aze izrail biznes forum

На азербайджано-израильском бизнес-форуме были отмечены большие возможности для развития сотрудничества в различных сферах, дана высокая оценка и поддержка бизнес-инициатив, реализуемых в нашей стране израильскими компаниями.

В организованном в Баку Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) азербайджано-израильском бизнес-форуме приняли участие компании, представляющие сферы энергетики, финансов, логистики, химической промышленности, водного, сельского хозяйства и другие отрасли.

Сопредседатель Совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Государства Израиль, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул значимость бизнес-форума, проводимых различных встреч и мероприятий для обсуждения актуальных вопросов, определения приоритетных направлений сотрудничества и налаживания новых связей между деловыми кругами. Было отмечено, что крепкие двусторонние дружеские отношения между нашими странами и находящиеся на высоком уровне политические связи создают благоприятные условия для динамического развития экономического сотрудничества.

Совместная комиссия между правительством Азербайджана и правительством Государства Израиль, а также Израильско-азербайджанская торгово-промышленная палата имеют важное значение для развития торгово-экономического партнерства. В Азербайджане действует много израильских компаний, которые, в том числе, реализуют ряд значимых проектов. Было отмечено наличие больших возможностей для развития сотрудничества в сферах энергетики, торговли, промышленности, сельского хозяйства, инноваций, инфраструктуры, фармацевтики, туризма и других направлений, дана высокая оценка и поддержка бизнес-инициатив, реализуемых в нашей стране израильскими компаниями.

Сопредседатель Совместной комиссии с израильской стороны, министр иностранных дел Эли Коэн, отметив эффективное сотрудничество между странами в различных сферах, подчеркнул, что реализуемые в Азербайджане проекты, уникальное географическое положение страны и экономическая стабильность создают для израильских компаний имеющие важное значение условия для сотрудничества и инвестиций. Было отмечено, что открытие посольства Азербайджана в Израиле позволяет вывести связи между странами на более высокий уровень.

В рамках форума состоялись презентации инвестиционных проектов Азербайджана и Израиля, были организованы встречи в форматах B2B и B2G.

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В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум

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