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Контрнаступление ВСУ началось

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Контрнаступление ВСУ на востоке Украины уже идет, активные штурмовые действия происходят в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта. Об этом в эфире телемарафона заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, контрнаступление вообще не стоит сводить к каким-то активным наступательным действиям и конкретным датам, поскольку это комплекс мероприятий, который должен привести к освобождению всех территорий.

«Поэтому говорить узко о контрнаступлении — некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий — и к оборонительным, и к наступательным. Но все вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, это можно назвать мероприятиями контрнаступательных действий.

Они включают подготовку техники, людей, подготовку резерва, формирование тактики (планов «А», «Б», «В», потому что не может быть только одного варианта действий, потому что враг тоже реагирует на это).

И надо понимать, что подобные решения принимаются за очень короткий срок, а не за месяц-два. План окончательно выбирается таким образом, чтобы враг не смог отреагировать.

Вы должны понимать, что ВСУ на сегодня не готовят что-то одно в каком-то конкретном направлении, а нужно понимать, что ВСУ ежедневно готовятся к полному освобождению наших территорий, а не только контрнаступление», — отметила она.

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