Около 7 тысяч украинских бойцов пропали без вести

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В Украине по состоянию на апрель 2023 года пропавшими без вести считаются около 7 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

«Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленены», — сказал Котенко в эфире телемарафона во вторник.

Он уточнил, что около 60-65% пропавших согласно статистике живы и находятся в плену.