Баку и Москва обсудили перспективы экономических связей

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В Баку прошел круглый стол «Россия–Азербайджан: стратегия делового взаимодействия, возможности для сотрудничества и партнерства». Мероприятие было организовано Издательско-коммуникационной группой Russian Business Guide при поддержке Торгово-промышленной палаты России (ТПП), Торгового представительства России в Азербайджане, торгового представительства Азербайджана в России, Банка «МБА-Москва».

Круглый стол состоялся в гибридном формате: в режиме видеомоста ТПП России – Торговое представительство России в Азербайджане, уточняет «Азертадж».

Открыв мероприятия вступительным словом, вице-президент ТПП России Максим Фатеев сказал, что Россия – один из основных межэкономических партнеров Азербайджана: «В Азербайджане работает более 900 совместных предприятий с российским участием, причем 300 из них со стопроцентным российским капиталом. Расширяется кооперация в энергетическом, машиностроительном, промышленном, транспортном и других секторах. Свыше 70 российских субъектов развивает сотрудничество с Азербайджаном, активное участие принимает наш региональный торгово-промышленный сектор, который организует взаимные бизнес-миссии в Азербайджан российских предприятий и принимает азербайджанский бизнес на своих региональных площадках»

Вице-президент ТПП коснулся многостороннего сотрудничества России и Азербайджана, отметив, что оно успешно развивается по всем направлениям. «Важным инструментом развития делового сотрудничества является созданный в апреле 2016 года под эгидой Торгово-промышленной палаты России Российско-азербайджанский деловой совет, работа которого направлена на расширение развития деловых контактов и обоюдное сотрудничество между российскими и азербайджанскими предпринимателя. Существенно растет число компаний самых различных отраслей экономики как российских, так и азербайджанских, заинтересованных в установлении соответствующих деловых контактов. Также отмечу, что все регионы России заинтересованы в расширении контактов с Азербайджаном по ключевым направлениям: промышленность, транспорт, судостроение, сельское хозяйство и инвестиции, цифровая информация», — сказал М.Фатеев.

Торговый представитель Азербайджана в Российской Федерации Руслан Алиев в свою очередь отметил, что текущая геополитическая и экономическая ситуация создает для Азербайджана шанс влиться в новую мировую конъюнктуру по поставкам энергоресурсов, продуктов нефти, газа и химии, добавил, что реализуется план действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества в период до 2024 года, включающий шесть дорожных карт по торговле, транспортной инфраструктуре, повышению эффективности экономик, туризму, сотрудничеству в области инновационного развития и цифровой экономики.

Торговый представитель Российской Федерации в Азербайджане Руслан Мирсаяпов подчеркнул активную работу представителей российского и азербайджанского бизнеса.

В дискуссиях приняли участие представители российского и азербайджанского бизнеса, правительств субъектов России, эксперты, региональные торгово-промышленные палаты, логистические компании.