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Буданов: Контрнаступление идет по плану

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Контрнаступление украинских военных идет по плану. Однако планы по его реализации не будут распространяться в целом. Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью NV.

Ранее глава ГУР говорил, что уже весной 2023 года украинские военные войдут в Крым и освободят его от российских оккупантов. Отвечая на вопрос об этом журналиста, Буданов заявил, что для таких действий есть еще достаточный промежуток времени.

Он также рассказал, что контрнаступление следует по четкому плану и графику. Однако он не может раскрывать всех деталей того, что будет происходить.

«К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я это сейчас сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет. Будет быстро», — сказал Буданов.

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