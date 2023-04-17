Названа общая сумма международной финансовой помощи Украине

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Бюджет Украины получил более 45 миллиардов долларов международной помощи с конца февраля 2022 года. Общую сумму назвал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Как он утверждает, с 24 февраля 2022 года в украинский бюджет поступило от зарубежных партнеров 45,7 миллиарда долларов в рамках кредитов и грантов.

Кроме того, 25 марта кредиторы разрешили Украине не погашать долги еще четыре года. Мораторий на их выплаты Киевом продлили до 2027 года. Как сообщалось, решение приняли после того, как была достигнута предварительная договоренность о выделении республике 15,6 миллиарда долларов Международным валютным фондом (МВФ).