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Азербайджан в 2022 году посетило 311 тыс. турецких туристов

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Азербайджан в 2022 году посетило 311 тыс. туристов из Турции, рассказал заместитель генерального исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Бахруз Аскеров на полях 26-й Международной туристической ярмарки Восточного Средиземноморья (EMITT).

В беседе с «Анадолу» Аскеров сообщил, что Азербайджан на ярмарке EMITT в Турции представили Бюро по туризму Азербайджана, представители местных турагентств, гостиничного бизнеса и национального авиаперевозчика туристические «Азербайджанские Авиалинии».

По его словам, представители туристической отрасли Азербайджана получили возможность провести встречи с коллегами из Турции, а также потенциальными туристами.

«Турция входит в пятерку стран по числу туристов, прибывающих в Азербайджан. Это еще раз свидетельствует о том, сколь важной страной является Турция для туристической отрасли Азербайджана. Мы обладаем потенциалом привлечь еще большее число туристов из Турции. Граждане наших стран могут путешествовать лишь с удостоверением личности, без визы и паспортов», — сказал он.

Аскеров рассказал, что Азербайджан богат природными богатствами и историческими памятниками, что делает страну привлекательной для туристов.

«Азербайджан вложил важные инвестиции в развитии инфраструктуры летнего, зимнего, и медицинского туризма. Баку привлекает внимание туристов своей современной и исторической архитектурой. На севере страны, например в городах Губа и Гусар, построены современные центры зимнего туризма. Три исторических памятника находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Это и Дворец Ширваншахов, и Девичья башня в районе старого города Ичеришехер центре Баку. В 2019 году же в список был включен также исторический центр города Шеки, который также входит в число привлекательных туристических направлений. Он расположен на историческом Шелковом пути», — сказал Аскеров.

Представитель бюро также напомнил, что город Шамахы недавно был объявлен Организацией тюркских государств Туристической столицей тюркского мира 2023 года.

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