Подразделения коммандос выполнили практические упражнения по огневой подготовке (видео)

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В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) выполнены практические упражнения по огневой подготовке. сообщили в Минобороны,.

Были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин с места и в движении.

Основное внимание в ходе упражнений было уделено совершенствованию навыков обращения с оружием и боевых навыков военнослужащих.

Коммандос выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом.