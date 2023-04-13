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В ракетно-артиллерийских войсках прошли учения с боевой стрельбой из РСЗО «Смерч» и гаубиц «Дана» (видео)

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В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, с подразделениями ракетно-артиллерийских войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщает Минобороны, согласно плану подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и выполнили задачи по развертыванию, занятию огневых позиций и приведению техники в состояние боевой готовности.

В учениях, проведенных в соответствии с условиями реального боя, подразделения выполнили показательные боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня «Смерч» и самоходных гаубиц «Дана».

Поставленные в ходе учений задачи по уничтожению точным огнем целей условного противника были успешно выполнены.

Основное внимание при проведении учений было уделено совершенствованию навыков принятия командным составом оперативных решений, знаний и умений военнослужащих, а также развитию навыков планирования деятельности и взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых операций.

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