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Майкл Кларк: У украинцев есть только одна попытка

ukr voen15

У Украины может быть только один шанс «все сделать как надо» в ходе контрнаступления, считает военный аналитик и бывший директор Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк. Его цитирует Sky News.

По оценке Кларка, в контрнаступлении должны принять участие примерно 16 новых бригад ВСУ численностью приблизительно от 90 до 100 тысяч военнослужащих.

Как отмечает аналитик, пока нет никаких признаков того, что контрнаступление начнется в ближайшее время. Кроме того, неясно, где и когда будут использованы новые соединения.

Кларк добавляет, что Россия, вероятно, ожидает основного удара на юге: по его словам, российские военные роют окопы на юго-востоке Запорожской области столь интенсивно, «словно завтра уже не наступит».

Майкл Кларк полагает, что украинское контрнаступление должно быть успешным, а ВСУ для этого — действовать «решительно».

«В некотором смысле у украинцев есть только одна попытка. Они должны все сделать как надо», — добавляет Кларк. Он считает, что в если война зайдет в тупик, то есть угроза, что Запад может начать проявлять «усталость от войны».

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