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ФИДЕ поздравила Мамедъярова

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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) поздравила одного из ведущих гроссмейстеров Азербайджана Шахрияра Мамедъярова.

12 апреля он отмечает день рождения. В связи с этим ФИДЕ поздравила шахматиста.

«Поздравляем с днем рождения Шахрияра Мамедьярова, №2 в Азербайджане и №16 — в мире, которому сегодня исполняется 38 лет. Шахрияр является 6-м в рейтинге игроком в истории с пиковым показателем 2820, занявшим тогда второе место в мире», — отмечается в публикации ФИДЕ.

Также международная федерация отметила, что Шахрияр Мамедъяров является единственным шахматистом на планете, кому удалось дважды выиграть чемпионат мира среди молодежи – в 2003 и 2005 годах.

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