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Азербайджанские коммандос готовы к выполнению задач на море и на суше (фото)

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В соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным министром обороны, в Н-ской воинской части ВМС состоялась церемония очередного выпуска «Базового курса морских коммандос». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к мемориалу шехидов, воздвигнутому на территории воинской части, почтена их светлая память.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на церемонии командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Субхан Бекиров поприветствовал выпускников, успешно окончивших курс, передал им поздравления от имени руководства Министерства обороны и пожелал успехов в дальнейшей службе. Было подчеркнуто, что подобные курсы, способствующие повышению профессионализма военнослужащих, будут продолжены.

Вице-адмирал С.Бекиров отметил, что коммандос всегда готовы к успешному выполнению важных задач как на море, так и на суше.

Командующий ВМС поблагодарил офицеров и весь персонал братской Турции за поддержку в организации и проведении курса на высшем уровне с привлечением профессиональных турецких инструкторов.

Затем отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню, выпускникам были вручены сертификаты.
В заключение отличившиеся военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Отметим, что в ходе курса участники улучшили свои теоретические и практические навыки по различным дисциплинам.

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