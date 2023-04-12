The Washington Post: Украина отложила большое контрнаступление

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Украина отложила большое контрнаступление по нескольким причинам. Об этом сообщает The Washington Post.

«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины в этом году вернуть себе территорию, удерживаемую российскими войсками, что составляет около одной пятой территории страны. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения тупиковой ситуации.

Еще больше осложняет запланированную контратаку утечка десятков американских военных и разведывательных документов, в том числе многих подробностей о состоянии вооруженных сил Украины и ее возможностях, в том числе о недостатках в средствах противовоздушной обороны, которые могут заставить командование изменить планы», — отмечает издание.