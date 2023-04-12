Игорь Коротченко: Мировое армянство слишком охамело, если думает, что Россия признает независимость Карабаха

212 Просмотров

В приграничной зоне между Азербайджаном и Арменией наблюдается обострение конфронтации. В связи с этим главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал Minval.az о том, какие процессы развиваются сейчас в регионе.

— С чем вы связываете вчерашнюю провокацию Армении? Как она будет влиять на ситуацию в регионе?

— Это провокация Армении осуществлена под диктовку европейской миссии там. Поэтому удивляться тут нечему. Это не первая провокация и не последняя, но я думаю, что адекватные действия ВС Азербайджана заставят Армению принять реалии и прийти к подписанию мирного договора. К сожалению, 30-летняя политика и пропаганда ненависти к Азербайджану, проводимая армянским руководством, дает о себе знать и такими провокациями. Это не случайная провокация, а она была спланирована и осуществлена целенаправленно, и ответственность за нее несет руководство Армении.

— На фоне обострения ситуации на азербайджано-армянской границе министр обороны Армении Сурен Папикян находился с визитом в Брюсселе и встречался со своими натовскими коллегами. Мы видим крен Армении в оборонной сфере в сторону Запада. Почему Россия сдержанно относится к этим действиям Еревана?

Россия негативно относится к отношениям Армении с НАТО и в целом с Западом. Москва по нескольким каналам заявляла о своей обеспокоенности поведением официального Еревана, в том числе и Пашиняна. Но курс, взятый Арменией, остается неизменным — это разрыв взаимоотношений с Россией и установление партнерских отношений с Западом, а в перспективе разрыв отношений с Россией и вывод российских войск из Армении. Кроме того, они намерены установить крепкие военные отношения с Западом и добиваются участия в военных учениях НАТО, а также попытаются заменить российский миротворческий контингент в Карабахе на натовский — это программные цели официального Еревана.

Это вполне осознанный курс Никола Пашиняна. Все будет зависеть от того, чьи позиции будут сильны в Ереване. Мы знаем, кто проводит политику «мягкой силы» России в Армении — это тот самый Константин Затулин. Результат его работы налицо. В Армении растут антироссийские и русофобские заявления. Значит, надо спрашивать с тех же самых российских должностных лиц, в частности от Затулина, чем они занимались, что мы сейчас видим такую вот ситуацию?

Москва не намерена «таскать каштаны из огня» для Еревана. И поэтому отталкиваясь от России, Армения выстраивает новые альянсы с Западом. Будучи членом ОДКБ, она отказывается работать в этом альянсе, она отказалась подписывать ряд важных документов, отказалась размещать наблюдателей ОДКБ, а вместо этого пригласила наблюдательную, а на самом деле разведывательную миссию ЕС, которая устраивают провокации против Азербайджана. В перспективе мы можем констатировать выход Армении из ОДКБ и об этом неприкрыто заявляется армянским руководством. Таковы реалии.

Я думаю, что в такой ситуации для Москвы есть интересный способ реагирования – это прагматичное партнерство, что означает, что никаких преференций Армения в торговле, экономике и политике иметь не должна. Поставка энергоносителей в Армению должна осуществляться по общемировым ценам и требованиям рынка. Кроме того, при необходимости Россия должна заблокировать экспорт армянской сельхозпродукции на российский рынок, у нас есть более надежные поставщики, такие как Беларусь. Армения пусть отправляет свою продукцию в ЕС, а мы в Москве посмотрим, как это будет происходить.

Ну и наконец, должны быть введены серьезные ограничения работы армянских лоббистов в России. Они присутствуют везде, они крикливы и беззастенчиво пытаются «протолкнуть» признание Карабаха, заявляя, что это соответствует государственным интересам России, это соответствует национальным интересам мирового армянства.

К российским интересам все это не имеет никакого отношения. Россия подписала с Азербайджаном декларацию о стратегическом взаимодействии, где признала территориальную целостность Азербайджана. Необходимо теперь осуществить полный вывод армянских ВС и боевиков из Карабаха. Это должно быть стратегической задачей России. Мы не должны «таскать каштаны из огня» для мирового армянства. Оно слишком охамело, если думает, что Россия признает независимость Карабаха. Нам нужен мир и спокойствие на Южном Кавказе. Азербайджан — наш важный торговый партнер, важная транзитная страна для функционирования коридора «Север-юг». От спокойствия на Южном Кавказе очень зависит транспортная логистика экспортных и импортных операций России.

Кстати, в результате антироссийских санкций у нас полностью заблокированы торгово-экономические отношения через европейские порты. Коридор «Север-юг» обретает стратегическое значение и в интересах России, чтобы этот коридор работал беспрепятственно. Армения же пытается втянуть внешних игроков, спровоцировать конфликт и таким образом ударить по интересам России. Стратегические интересы России требуют пересмотра комплекса отношений с Арменией. Если они решили отчалить от России, флаг им в руки, никаких преференций, поблажек со стороны РФ для них быть не должно.

— Если провокации участятся и Азербайджан будет вынужден провести операцию по принуждению к миру, как на это будет реагировать Россия?

— Я считаю, что у нас недостаточно используется метод экспертной дипломатии. Если сегодня есть традиционные формы доведения точки зрения до российской власти и наоборот, это работает так, как работает. На этот процесс оказывает влияние армянское лобби в коридорах власти в России. Нужно вести экспертный диалог и общаться в более широких кругах для того, чтобы обсуждать варианты развития и укрепления связей, а также обсуждать реакцию на подобные события. У нас, к сожалению, этот процесс бюрократизирован и формален. Нам необходимо выйти на прямой канал экспертной дипломатии между российскими и азербайджанскими мозговыми центрами.

Азербайджану необходимо выстроить систему доведения своего мнения до мировой общественности. Это непростой процесс, с учетом масштабных усилий армянского лобби по дискредитации Азербайджана, его внешней и оборонной политики. Одной из ключевых стран, которая будет реагировать на этот конфликт – это Россия и здесь активное действие мозговых центров России и Азербайджана имеет исключительное значение.

Агрессор, который нарывается на вооруженный конфликт, рано или поздно будет наказан за свою политику, потому что есть международное право, есть устав ООН. Азербайджан будет действовать в рамках международного права и заставит их признать существующие реалии.

Ниджат Гаджиев