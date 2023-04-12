Трамп: Путин любит Украину и считает ее частью России (видео)

93 Просмотров

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с российским лидером Владимиром Путиным чувствовал любовь политика по отношению к Украине. Об этом сообщает Fox News.

«Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: «Этого не будет, пока я президент»», — сказал бывший глава Белого дома.

Трамп добавил, что у него с Путиным были хорошие отношения. При этом, по словам политика, он был худшим из того, что случалось с российским лидером. «Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова «Северный поток», пока я не пришел к власти. «Северный поток-2» был их трубопроводом», — подчеркнул он.

Политик отметил, что тематика Украины часто фигурировала в его разговорах с президентом России.