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ISW: Россия использует ЧВК «Вагнера» для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии

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В Минобороны РФ намерены использовать боевиков ЧВК «Вагнера» для захвата Бахмута, таким образом сводя к минимуму потери среди кадровой армии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В Минобороны РФ подтвердили, что боевики ЧВК «Вагнера» составляют основную часть войск, которые стремятся захватить Бахмут Донецкой области. В то время, как неуказанные подразделения ВДВ армии РФ обеспечивают поддержку на флангах к северу и югу от города.

Российские силы ВДВ на флангах, вероятно, нацелены только на удержание флангов, а не на какие-либо значительные наступательные действия. Таким образом, Минобороны России намеревается использовать группу «Вагнера» для захвата Бахмута, сводя к минимуму потери среди кадровой армии.

Это подтверждает предыдущие оценки экспертов ISW о том, что войска РФ стремятся использовать боевиков ЧВК для захвата Бахмута, а затем вытеснить их и взять на себя ответственность за победу.

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